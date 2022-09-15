يوم هادئ لتشارلز.. ماذا يحدث فى اليوم السادس بعد وفاة الملكة اليزابيث؟

كتبت: نهال أبو السعود

فى اليوم السادس بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية، مازال النعش الملكى فى قصر ويستمنستر حيث يقوم أفراد من الجمهور بإظهار احترامهم بعد الوقوف فى طوابير لساعات فى طوابير طويلة امتد على مسافة أكثر من ميلين لتابوت الملكة اليزابيث الثانية، وقال بعض المعزين إنهم انتظروا أكثر من 9 ساعات.

قالت صحيفة الجارديان، إن تابوت الملكة اليزابيث متاح للجمهور لتقديم احترامهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليه على مدار الـ24 ساعة حتى الساعة 6:30 صباح يوم الجنازة الرسمى الاثنين المقبل.

كما يحظى الملك تشارلز الثالث بيوم خاص هادئ ولا يتوقع أن يحضر أى أحداث عامة، بعد عودته إلى منزله فى Highgrove فى جلوسيسترشاير مساء أمس.

ويسافر أمير وأميرة ويلز الأمير ويليام وكيت كيدلتون إلى ساندرينجهام فى نورفولك لمشاهدة ما وضعه الجمهور من أزهار ورسائل حول لتكريم وتوديع الملكة الراحلة.

وتسافر الأميرة الملكية، الأميرة أن، برفقة زوجها السير تيم لورانس، إلى اسكتلندا لزيارة غرف مدينة جلاسكو للقاء ممثلى المنظمات التى كانت الملكة راعية لها.

ويسافر إيرل وكونتيسة ويسيكس والأمير إدوارد وزوجته صوفى إلى مانشستر حيث سيضيئون شمعة تخليدًا لذكرى الملكة فى كاتدرائية المدينة. وسوف يشاهدون أيضًا تكريم الأزهار فى ساحة سانت أن ومشاهدة كتاب التعازى فى مكتبة مانشستر المركزية.