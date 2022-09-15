وكيل أوقاف الإسكندرية يشهد تكريم المشاركين فى النشاط الصيفى

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مساء أمس الأربعاء، حفل تكريم عدد من طلبة النشاط الصيفي بمسجد الشهيد لواء ابراهيم حمدي التابع لإدارة أوقاف محرم بك، حيث كرم ما يزيد على مائتي طالب وطالبة من الملتحقين بالنشاط .

جاء ذلك بحضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية و الشيخ عبدالوهاب دويدار مدير عام إدارة أوقاف محرم بك وعدد من المفتشين والائمة والدعاة .

وقال وكيل اوقاف الإسكندرية، إن الحضور الجماهيري ينم عن ثقة المجتمع المصري في وزارة الأوقاف، وقياداتها، مناشدا أولياء الأمور بمواصلة هذه الأنشطة التي احتضنت أولادهم بالمساجد لينهلوا من معينها العذب الزلال.

وفى سياق أخر اختتمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم، أيضا الاسبوع الثقافي الرابع، بمسجد فيصل بإدارة المنتزه، وحاضر فيها الدكتور محمد عبدالفتاح النجار،

ثم محاضرة الشيخ هاشم سعد الفقي، مدير عام الدعوة ثم ختمت فعليات اليوم، بابتهال الشيخ محمد عوض عطية.

وتأتي هذه الفعاليات والنشاطات في إطار سعي الوزارة لتقديم العلم النافع والثقافة، والمعرفة لأبناء المجتمع لحمايتهم من كل انحراف.