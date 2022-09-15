اليوم السابع
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بالتعاون مع شركاء دوليين..

وزير الرى: مصر تطلق مبادرة عالمية للتكيف بمجال المياه مع آثار تغيرات المناخ

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:47 ص
وزير الرى: مصر تطلق مبادرة عالمية للتكيف بمجال المياه مع آثار تغيرات المناخ الدكتور هانى سويلم وزير الرى
كتبت: أسماء نصار

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استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ستيفن هامر مستشار الشراكات العالمية والاستراتيجية المسئول عن تنسيق مشاركة البنك الدولى فى مؤتمر المناخ COP27 والوفد المرافق لسيادته، حيث تم التباحث حول مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولى، والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية والبنك الدولى خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم.

 

وأشار سويلم إلى ما تعانيه العديد من دول العالم نتيجة للتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه والتى أصبحت واقعًا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة فى العديد من دول العالم، الأمر الذى يؤكد على أهمية التكيف مع هذه الآثار.

 

وإستعرض سويلم الترتيبات الحالية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27، حيث إستعرض سيادته محاور المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع آثار التغيرات المناخية والتى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، حيث تتضمن المبادرة عدد من المحاور المعنية بربط سياسات الموارد المائية بالعمل المناخى على المستوى الوطنى لكل دولة، والعمل على تحسين نظم الإنذار المبكر تجاه الأزمات والكوارث.

 

وإستعرض فعاليات "يوم المياه" الجارى الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال يوم المياه تنظيم عدد من الجلسات تتضمن جلسة لإطلاق مبادرة المياه والمناخ، وجلسة عن الأمن المائى والتنمية المستدامة، وجلسة عن التكيف المناخى لقطاع المياه فى أفريقيا، وجلسة عن الآثار الناتجة عن إرتفاع منسوب سطح البحر وسبل التعامل معها، وجلسة لإعداد مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه.

 

كما إستعرض فعاليات "جناح المياه" الجارى الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ، مشيرًا لوجود لجنة توجيهية لتنظيم فعاليات الجناح تضم ممثلين عن العديد من الدول والمنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وغيرها من الشركاء، كما تقوم عدة مجموعات عمل من الوزارة والشركاء بصياغة برنامج لفعاليات جناح المياه.

 

و توجه سويلم بدعوة لممثلى البنك الدولى للمشاركة بوفد رفيع المستوى فى فعاليات جناح المياه ويوم المياه لإثراء المناقشات وصولًا لأفضل نتائج تخدم قضايا المياه والمناخ حول العالم.

 

وإستعرض سويلم جهود الوزارة الموارد المائية والرى فيما يتعلق بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية لإدراجها ضمن "تقرير المناخ والتنمية" الجارى إعداده من قبل البنك الدولى، حيث يتم تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه مثل محطات معالجة المياه فى بحر البقر والحمام، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.


الرى

المياه

السيول

البنك الدولى



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