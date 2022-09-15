ننشر مواقيت الصلاة الخميس 15/9/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر ، مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس، فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:20

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 3:26

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:26 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:06

موعد صلاة الظهر 11:46 م

موعد صلاة العصر 3:17 م

موعد صلاة المغرب 5:59 م

موعد صلاة العشاء 7:17 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:02

وقت صلاة الظهر 11:38

موعد صلاة العصر 3:08 م

وقت صلاة المغرب 5:50 م

وقت صلاة العشاء 7:05 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 12: 3

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:09