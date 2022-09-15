ننشر مواقيت الصلاة الخميس 15/9/2022 بمحافظات مصر

يقدم "اليوم السابع" لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر ، مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس، فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:20
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:26
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:06
موعد صلاة الظهر 11:46 م
موعد صلاة العصر 3:17 م
موعد صلاة المغرب 5:59 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:02
وقت صلاة الظهر 11:38
موعد صلاة العصر 3:08 م
وقت صلاة المغرب 5:50 م
وقت صلاة العشاء 7:05 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 12: 3
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:09
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