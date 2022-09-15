نقابة التمريض تكرم 400 ممرض وممرضة خلال احتفالية كبرى بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت النقابة العامة للتمريض على مستوى الجمهورية، برئاسة الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض، وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية بنقابة التمريض بالقليوبية برئاسة سامية لبيب نقيب التمريض بالقليوبية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنها.

جاء ذلك بحضور عبده رفعت وكيل النقابة العامة للتمريض، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ومديري عدد من المستشفيات بالمحافظة، منهم الدكتور محمد صلاح مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها، والدكتور ياسر حماد مدير الإدارة الصحية بشرق شبرا، والدكتورة حنان أحمد مدير الإدارة الصحية بغرب شبرا، والدكتور سيد فهمى مدير مستشفى القناطر الخيرية، والدكتور محمود البرنس مدير مستشفى الأطفال التخصصي ببنها.

تضمنت الاحتفالية تكريم أكثر من 400 ممرضة بمستشفيات محافظة القليوبية لدورهم البارز في النهوض بالمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، حيث بدأت الاحتفالية بالوقوف حدادا على أرواح شهداء الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض، وإلقاء قسم المهنة وسط ترديد أكثر من 500 ممرضة للقسم.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض، وعضو مجلس الشيوخ، على دور التمريض المصري كخط دفاع أول ضد المرض في مصر، واصفة 300 ألف ممرض وممرضة بأنهم محاربين والعمود الفقري للمنظومة الصحية على مستوى مصر.

وأشادت نقيب التمريض، بالجهود والمبادرات الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها منظومة التأمين الصحي الشامل والتي أسهمت في رفع المعاناة عن آلاف المرضى وبجهود التمريض في نجاح المبادرات الرئاسية ووقوفهم خلف الدولة والقيادة السياسية مما أسهم في نجاح منظومة الصحة في مصر .

من جانبه أكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن اليوم العالمي للتمريض يعد عيدا للفريق الطبي بأكمله لما يبذله فريق التمريض في مصر، ولذا فهم مصدر فخر دائم لكل إنسان لما يبذلونه من جهود غير عادية وتضحيات قدمها فريق التمريض المصري أثناء فترة كورونا.

أما سامية لبيب نقيب التمريض بالقليوبية، فقالت إن التمريض مهنة شاقة وكانوا في صدارة المشهد خلال جائحة كورونا في مستشفيات مصر، وعقب الكلمات قام وكيل وزارة الصحة ونقيب التمريض بتكريم أكثر من 400 ممرضة وممرض على مستوى القليوبية.



المشاركين بالاحتفالية



تكريم مديري المستشفيات القليوبية



جانب من التكريم



جانب من الحضور



خلال التكريم