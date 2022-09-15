اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:43 م
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ندوة لمواجهة الطلاق بأسوان بالتنسيق مع الأزهر الشريف

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:36 م
ندوة لمواجهة الطلاق بأسوان بالتنسيق مع الأزهر الشريف ندوة لمواجهة الطلاق بأسوان
أسوان - صلاح المسن

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عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ندوة بعنوان الحد من الطلاق لمناقشة أسباب الطلاق ومقومات الأسرة السليمة غرب أسوان .

وكانت الندوة بالتنسيق بين وحدة السكان ووحدة حياة كريمة بمركز ومدينة أسوان مع قرية غرب أسوان، وجمعية عناية المرضى وإدارة الوعظ بالأزهر الشريف بأسوان ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الأهالي كما حاضر في الندوة الشيخ أحمد عثمان مفتش بالأوقاف والشيخ مصطفى الدسوقي والشيخ أحمد حامد من إدارة الوعظ بالأزهر الشريف بأسوان.

واستكملت المبادرة القومية "لتسكنوا إليها" فعالياتها تحت رعاية محافظ أسوان اللواء أشرف عطية من خلال تنظيم ندوة للتوعية المجتمعية بقرية غرب أسوان شارك فيها علماء الأزهر الشريف والأوقاف ومسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ووحدات السكان وحياة كريمة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، علاوة على عدد من ممثلى الجهات المعنية، وقد تناولت الندوة مناقشة موضوعات الغلاء في المهور وتكاليف الزواج ، بجانب موضوعات الطلاق وأسبابه وأثاره الإجتماعية المترتبة، فضلاً عن شرح مقومات وأساليب بناء الأسرة السليمة .

من ناحية أخرى ومن أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى ورفع الوعى المجتمعى والثقافى للأهالى داخل قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 45 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن جلسات الدوار إستهدفت توعية عدد 2185 من السيدات والرجال داخل 15 من قرى مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وذلك بمشاركة نخبة من علماء ومشايخ مديرية الأوقاف ، وبتنسيق وتجهيز من رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى ، موضحة بأن جلسات الدوار تناولت موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية والتباعد بين الولادات ، علاوة على موضوع زواج القاصرات وختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء .


غرب أسوان

حياة كريمة

الطلاق

اسوان



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