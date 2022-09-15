موسكو: ندعو أرمينيا وأذربيجان إلى التحلي بضبط النفس

كتب أحمد عرفة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تزيد التوتر، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في مناطق معينة من الحدود الأرمنية الأذربيجانية ليلة 12-13 سبتمبر، فضلا عن المناوشات التي تلت ذلك.

وتابع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم: نحن نعتبر استخدام القوة غير مقبول، ونعول على تنفيذ جميع اتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة روسيا، وندعو أذربيجان وأرمينيا إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تزيد من درجة التوتر، وكذلك إلى الامتثال الصارم للاتفاقيات في إطار البيان الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021.