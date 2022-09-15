موجز الاقتصاد: تراجع كبير فى أسعار الذهب عالميا.. وعيار 21 يهبط لـ 1112 جنيها

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الخميس 15-9-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع كبير فى أسعار الذهب عالمياً.. وجرام 21 فى مصر يهبط لـ 1112 جنيها، وإعلان وزارة التخطيط 400 مليار دولار لسد فجوة تمويل المناخ بالمنطقة العربية..وغيرها منا لأخبار.

تراجع كبير فى أسعار الذهب عالمياً.. وجرام 21 فى مصر يهبط لـ 1112 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم قبل قليل بشكل طفيف للغاية بحوالي جنيه واحد فقط، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1112 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1685 دولار .

التخطيط: 400 مليار دولار لسد فجوة تمويل المناخ بالمنطقة العربية

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة رفيعة المستوى حول حشد التمويل المناخي، والمنعقدة ضمن فعاليات منتدى "نحو COP27: الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة"، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظّمها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع غرف الصناعة الألمانية زيادة الاستثمارات بمصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور "مارتن وانسلبن"، الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية؛ لوضع آليات تعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، وتعظيم الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وذلك بحضور"جان نوثر"، الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية بالقاهرة.

رانيا المشاط تلتقى أمينة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لـ"الإسكوا" ببيروت

خلال مشاركتها بالمنتدى الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة الجهود الوطنية لتعزيز التمويل المناخي وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، وكذلك علاقات التعاون الإنمائي مع إيطاليا وألمانيا لاسيما على مستوى مبادلة الديون من أجل التنمية.

ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا 7% لتصل إلى 2421 دولارا لكل ألف متر مكعب

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا أكثر من 7%، حيث تجاوزت مستوى 2400 دولار لكل ألف متر مكعب وبنسبة 7.5% لتصل إلى 2421 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وكانت العقود الآجلة قد افتتحت التعاملات للغاز عند مستوى 2286.3 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

الإسكان: توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل مجمع السينمات بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة

شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل مجمع السينمات، بالمدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، بين شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، والشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، وقام بالتوقيع كل من، محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وإسعاد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.

واردات مصر من القمح ترتفع إلى 92 مليونا و383 ألف دولار يونيو الماضى

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عودة الواردات المصرية من القمح إلى الارتفاع مرة أخرى، وذلك منذ الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.

محمود محيى الدين: 43 مشروعا تم عرضها فى المنتديات الإقليمية وستناقش بشرم الشيخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الرؤية وراء مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل العمل المناخي التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف واللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتي يشارك فيها تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو انبعثات صفرية GFANZ، تكمن في الثقة بأن العمل الإقليمي المشترك من شأنه التغلب على معوقات تمويل وتنفيذ العمل المناخي في ظل التحديات العالمية الراهنة.