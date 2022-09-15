من بيتك.. 3 طرق لتقديم بلاغات استغلال النفوذ والكسب غير المشروع

كتب إبراهيم قاسم

فى الوقت الذى وجه فيه المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوى عن بعد إلى جهاز الكسب غير المشروع، حددت وزارة العدل 3 طرق لتقديم تلك البلاغات والشكاوى من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مقر الجهاز ذاته.

ويأتى تحديد طرق تقديم الشكاوى المتعلقة باستغلال النفوذ وبإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل، تيسيرًا على المواطنين وترشيدًا للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعًا لوتيرة الإجراءات القضائية.

ولتلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع عن طريق:

1- واتس اب عبر الهاتف رقم 01551955900

2- البريد الإلكترونى https://forms.gle/L1BnkQEckxKBK17i6

3- رمز الاستجابة السريعة QR code

يأتى ذلك انطلاقًا من الإيمان الراسخ لوزارة العدل بأهمية مكافحة الفساد وتتبعه، واستمرارًا لنهج وزارة العدل فى المضى قدمًا على طريق التحول الرقمى، والذى له بالغ الأثر فى تحقيق الشفافية وقيم النزاهة.