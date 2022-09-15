مطلوب للعدالة يتقدم لوظيفة فى قسم شرطة.. تعرف على قصة "أغبى مجرم"

كتبت ـ إيمان حنا

أُطلق على توماس نجكوبو (40 عاماً) من جنوب إفريقيا، "أغبى مجرم فى جنوب إفريقيا"، بعد دخوله مركز للشرطة للسؤال عن طلب تقديمه لوظيفة فى الشرطة، وهو على قائمة المطلوبين بأحكام جنائية، لتورطه فى سرقة أجهزة كهربائية بقيمة 1200 دولار أثناء عمله عامل توصيل عام 2015، وظلت شرطة جنوب إفريقيا تبحث عن نجكوبو سبع سنوات، ولم تتمكن الشرطة من القبض عليه إلا بعد دخوله مباشرة إلى مركز الشرطة.

وقال سيلفى موهلالا، المتحدث باسم شرطة مبومالانجا: "شعر عناصر مركز الشرطة بالحيرة من زيارة توماس نجكوبو، الذى دخل المركز للاستفسار عن أنه لم يتلق رداً على طلبه للحصول على وظيفة فى المركز بعد نشر الشرطة طلب أشخاص للانضمام إلى الشرطة".

وقال موهلالا: «قبض على المشتبه فيه بعد محاولات على مدار سبع سنوات، دأبنا على تطبيق القانون والترويج لاعتقال نجكوبول لتحقيق العدالة".

وكان اسم نجكوبو قد أضيف إلى قائمة المطلوبين الجنائية للشرطة بمجرد أن قدم صاحب العمل شكوى ضده، بعد عملية سرقة أجهزة كهربائية وإرسالها لعملاء والفرار من الشركة.