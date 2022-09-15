محافظ سوهاج يتابع حريق مزرعة صرف صحى بالكولة بأخميم

سوهاج عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حريق بمزرعة الصرف الصحي بقرية الكولة بأخميم، حيث توجهت على الفور سيارات الإطفاء والحماية المدنية لإخماد الحريق ومنع انتشاره .

وانتقل المحافظ إلى موقع الحريق وتابع ميدانيا عمليات الإطفاء، حيث انتشرت سيارات الإطفاء بالموقع، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون أية خسائر أو إصابات بشرية، وثمن "الفقى" جهود رجال الحماية المدنية، مؤكدا على أهمية التدخل السريع في حال وجود أية أزمة لمنع تفاقمها والسيطرة عليها، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات .



الحريق



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