محافظ الغربية يتابع رفع الإشغالات في جولة مسائية بطنطا وقطور

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مسائية لمتابعة رفع الإشغالات بحي أول طنطا، حي ثان طنطا ومدينة قطور، رافقه خلالها، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وخلال الجولة وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات المتعدية على الطريق العام، كما وجه بغلق الورش الحرفية المخالفة لمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية.

وتفقد المحافظ شوارع النحاس، المديرية، عثمان بن عفان، شارع الفاتح، سوق الجملة، شارع النادي، شارع نادي المعلمين، شارع البحر، ميدان الجمهورية، شارع الجلاء، الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ والشوارع الرئيسية بمدينة قطور.