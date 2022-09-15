محافظ أسيوط يشهد ختام فعاليات البرنامج الثقافى الفنى بقرية بنى زيد بوق بالقوصية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ختام فعاليات البرنامج الثقافي الفني بقرية بني زيد بوق بمركز القوصية، والذي نفذه إقليم وسط الصعيد الثقافي بالتعاون مع مديرية التربية ، والتعليم بمجمع مدارس قرية بنى زيد بوق ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الفترة من 11 : 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتورة نيفين كيلاني وزير الثقافة ومحافظ أسيوط، وإشراف الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوى رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ،وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ،والمتوسطة بأسيوط ،والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ،ومحمد بشير رئيس حي غرب والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط ووسام درويش الاسيوطي بقصر ثقافة أسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية والآدباء والمثقفين وأهالي وطلاب قرية بني زيد بوق بالقوصية والقرى المجاورة.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تقديم حفل الختام والفعاليات للدكتورة أسماء عبدالرحمن ثم تفقد المحافظ ، ومرافقوه ورش العمل الفنية والثقافية للطلاب المشاركين في الفعاليات ورش المرأة والطفل والشباب "ورش الرسم والتلوين ،والمسرح والمشغولات اليدوية ورش حكى أطفال ووخياطة وخزف وخط عربي، ووتدريب اسعافات اولية وحفر على الرخام والبورتريه والمخترع الصغير ولجنة اكتشاف المواهب في الشعر ،والغناء والمسرح ومعرضاً للكتاب لأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم تم استكمال فقرات الاحتفال بالفقرات الشعرية لبعض الآدباء والشعراء بمحافظة أسيوط وبمركز القوصية ثم بعض الفقرات الشعرية لأطفال وشباب القرية والتي لاقت اعجاب كافة القيادات والحضور المشاركين في الاحتفال ثم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال 8 سنوات.

وتم استكمال فقرات الاحتفال بكلمة لايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة، والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة ،والتي تحدثا فيها عن أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وجهود التنمية التي تمت على أرض الواقع ثم عرض فني لفرقة مشروع "ابدأ حلمك" ثم فقرة فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى وبعض الأغاني الوطنية.

ووجه محافظ أسيوط ، خلال كلمته الشكر لكل القائمين والمشاركين في الفعاليات لتميزهم وخروج الفعاليات بالمظهر الحضارى الذي يليق بالوجه الثقافي والحضاري للمحافظة مشيدًا بالعروض الفنية والورش الثقافية والفنية التي تم تقديمها خلال الفعاليات معلناً تكرار تلك الفعاليات بمختلف قرى ومراكز المحافظة وبخاصة القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم منتج ثقافي فني للارتقاء بالخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الوعي والإدراك لدى الإنسان المصري وإكسابه القدرة على تحقيق متطلبات الوطن التنموية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

كما استعرض محافظ أسيوط، أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة التي تستهدف 7 مراكز بمحافظة أسيوط بإجمالي 35 وحدة محلية و 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" وسيتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد مشروعات مركز صدفا وستشهد تلك المراكز تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية وتم البدء بمركز ساحل سليم كمرحلة أولى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتعدت مشروعاتها حتى الان 1500 مشروع بتكلفة تجاوزت 25 مليار جنيه تقريبا .

وأوضح ضياء مكاوي رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي، أن فعاليات البرنامج الثقافي الفني بقرية بوق القوصية تعتبر نتاج تنسيق بين مديرية التربية والتعليم وثقافة أسيوط لتقديم فعاليات ثقافية، وفنية متميزة يشارك بها المتميزين والادباء والفنانيين الشباب لافتًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تسعى لتغيير شكل حياة المواطن المصري في القرى موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط لرعايته ودعمه الكامل للفعاليات وللانشطة الثقافية والفنية التي يجري تنفيذها بمكتبات وقصور الثقافة بالمحافظة ودعم المواهب الشابة والآدباء والمثقفين من أبناء المحافظة.

وفي نهاية الاحتفال كرم محافظ أسيوط ، المتميزين من الآدباء والفنانيين والشباب المشاركين في الفعاليات لتميزهم، وجهودهم المبذولة كما تم تكريم بعض الأطفال المتميزين في مختلف المجالات خلال الفعاليات ، وتم منحهم شهادات التقدير.



محافظ أسيوط يشهد ختام البرنامج الثقافي الفني بالقوصية (1)



محافظ أسيوط يشهد ختام البرنامج الثقافي الفني بالقوصية (2)



محافظ أسيوط يشهد ختام البرنامج الثقافي الفني بالقوصية (5)



محافظ أسيوط يشهد ختام البرنامج الثقافي الفني بالقوصية (6)



محافظ أسيوط يشهد ختام البرنامج الثقافي الفني بالقوصية (7)



محافظ أسيوط يشهد ختام البرنامج الثقافي الفني بالقوصية (12)



محافظ أسيوط يشهد ختام البرنامج الثقافي الفني بالقوصية (14)



محافظ أسيوط يشهد ختام البرنامج الثقافي الفني بالقوصية (15)