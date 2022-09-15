محافظ أسوان: تجديد ترخيص عربات الحنطور الملتزمة فقط

أعطى أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بأنه لن يسمح بتجديد الترخيص أو التشغيل للرحلات السياحية إلا لعربات الحنطور المميزة والملتزم أصحابها بخط السير المحدد طبقاً للبرنامج السياحى والذى سيتم إخطار الجهات المختصة به منها نقابة المرشدين وغرفة الشركات السياحية ومكتب وزارة السياحة ، بالإضافة إلى مديرية أمن أسوان.

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة الجهود المبذولة لتجميل ورفع كفاءة عربات الحنطور على مستوى المحافظة لإظهارها بالشكل الجمالى المطلوب أمام ضيوف المحافظة وزائريها ومواطنيها، اليوم الخميس، بحضور محمد أبوغنيمة السكرتير العام للمحافظة ، وأحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية، وأيضاً سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، علاوة على مديرى المواقف والنقل البطئ ورئيس حى غرب.

وأمر أشرف عطية، بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لإجراء عملية فرز لعربات الحنطور الصالحة تمهيداً لتجميلها وتزينها ، مع تركيب تصميمات الهوية البصرية بفكر جديد ومبهج ، وكذا تركيب أرقام الترخيص الجديدة لإحكام السيطرة عليها ، فضلاً عن إعادة تأهيل السائقين للإلتزام بالقواعد المرورية وحسن معاملة المواطنين والزائرين.

ووجه المحافظ، بقيام اللجنة بعملية إستبدال عربات الحنطور الغير صالحة والمتهالكة بعربات ذات كفاءة عالية على أن يقوم أصحابها بتسديد فرق الأسعار على أقساط شهرية ، وهو الذى سيتبعه تفكيك العربات القديمة وتكهينها وتخزينها مع المتابعة الدقيقة حيث سيتم إحالة أي محاولة للتلاعب إلى جهات التحقيق المختصة.