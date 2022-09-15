لويد أوستن: تحالف واشنطن مع اليابان حجر الزاوية للأمن فى المحيطين الهندى والهادئ

وكالات الأنباء

أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن لنظيره اليابانى ياسوكازو هامادا خلال اجتماعهما اليوا الأربعاء، أن تحالف بلديهما يعتبر "حجر الزاوية للأمن فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ".

ونقل البنتاجون فى بيان عن أوستن قوله إن "الإجراءات الصينية بممارسة الإكراه فى مضيق تايوان والمياه المحيطة باليابان استفزازية ومزعزعة للاستقرار وعدوانية"

وشدد على أن الإستجابة الأمريكية لتلك الإجراءات "إلى جانب اليابان وحلفائنا وشركائنا الآخرين كانت مسؤولة وثابتة وحازمة"

كما شدد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان موضحا أن ذلك يشمل "التزامنا بردع موسع موثوق ومتين باستخدام النطاق الكامل لقدراتنا التقليدية والنووية".

من جهته أعرب هامادا عن رغبة بلده "بالعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التحالف الشامل بيننا لاسيما ما يتعلق بالقدرات العسكرية اليابانية.