لافروف: المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ "ممتازة كالعادة"

وكالات

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان بأنه ممتاز.

وأكد أن موسكو وبكين متفقتان تماما على تقييمات الوضع الدولي الحالي، وسيواصلان تنسيق الإجراءات.

وتابع: "لدينا اتفاق كامل في تقييماتنا للوضع الدولي. ليس لدينا خلافات هنا. وسنواصل تنسيق أعمالنا، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة".