اليوم السابع
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لافروف: المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ "ممتازة كالعادة"

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:31 م
لافروف: المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ "ممتازة كالعادة" وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وكالات

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وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان بأنه ممتاز.

وقال لافروف ردا عندما طلب منه تقييم لقاء الرئيس الروسي مع نظيره الصيني: "ممتاز كالعادة. هذه المفاوضات دائما عملية وملموسة، كان هذا هو الحال هذه المرة أيضا".

وأكد أن موسكو وبكين متفقتان تماما على تقييمات الوضع الدولي الحالي، وسيواصلان تنسيق الإجراءات.

وتابع: "لدينا اتفاق كامل في تقييماتنا للوضع الدولي. ليس لدينا خلافات هنا. وسنواصل تنسيق أعمالنا، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة".

 

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