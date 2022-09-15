اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 06:00 م
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كل ما تريد معرفته عن فعالية لقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال

الخميس، 15 سبتمبر 2022 05:00 م
كل ما تريد معرفته عن فعالية لقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال لقاحات الإنفلونزا
كتبت ميرفت رشاد

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يؤدي موسم الخريف إلى ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا لدى البالغين وكذلك الأطفال، يعتبر موسم الخريف مثاليًا لتكاثر الفيروسات المختلفة بسبب الطقس والرطوبة العالية يمكن أن تجعل أطفالنا عرضة للإصابة بها  وأمراض أخرى مختلفة

 تساعد لقاحات الإنفلونزا على حمايتنا من الإنفلونزا والأمراض الأخرى التي قد تسببها الفيروسات وفى السطور القادمة سنوضح الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول لقاحات الإنفلونزا ولقطات الإنفلونزا للأطفال، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

 

ما هي لقاحات الإنفلونزا للأطفال؟

لقاحات الأنفلونزا ،هي لقاحات تحمي من فيروسات الأنفلونزا الأربعة (A و B و C و D) التي تشير الأبحاث إلى أنها ستكون أكثر شيوعًا خلال الموسم المقبل. معظم لقاحات الإنفلونزا تُعطى بإبرة ، عادةً في الذراع ، ولكن يوجد أيضًا لقاح الأنفلونزا الذي يتم بخاخه.

 

هل لقاحات الإنفلونزا للأطفال فعالة؟

لقاحات الإنفلونزا آمنة جدًا للأطفال كما أنها تمنع العدوى الحادة عند الأطفال وبالتالي تمنع دخول المستشفى بعد الإصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي، سيظل الأطفال بعد التطعيم يصابون بالفيروس لكن شدة الأعراض والالتهاب الرئوي ستقلل بشكل كبير، لا تُعطى هذه الحقن للأطفال فحسب ، بل تُعطى للبالغين المصابين بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والسكري وأمراض القلب 

 

كم مرة يجب أن يحصل الأطفال على لقاح الأنفلونزا؟
 

يبدأ التطعيم بلقاح الأنفلونزا في عمر 6 أشهر حيث يتم إعطاء الأطفال الحقنة بجرعة صغيرة من 0.5 مل في الفخذ، تعطى الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع متبوعة بجرعة معززة كل عام .


 

متى يجب أن يحصل الأطفال على لقاح الأنفلونزا؟
 

إذا فات الأطفال لقاحات الإنفلونزا أو لم يأخذوا اللقاح في وقت مبكر ، فإنهم يحتاجون إلى حقنتين تفصل بينهما 4 أسابيع مع جرعة معززة كل عام حتى يبلغوا 5 سنوات من العمر

 

ما هي لإجراءات الوقائية لحماية الأطفال من الأنفلونزا؟
 

الاتصال الوثيق مع الآخرين يمكن أن يجعلنا وعائلاتنا عرضة للإصابة بالأنفلونزا، قد يؤدي موسم الخريف إلى إصابة المزيد من الأشخاص من حولنا بالمرض مما قد يؤثر على صحتنا.

ابق في المنزل عندما تكون مريضًا وحتى أبقِ أطفالك في المنزل في حالة مرضهم، حتى لو لم تكن الأنفلونزا ، فإن انخفاض المناعة يمكن أن يجعل الشخص عرضة للإصابة بالأنفلونزا.

اغسل يديك وقم بغسل اليدين بانتظام، قد تكون أيدينا بمثابة ناقلات للإنفلونزا تدخل أجسادنا.

تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك، نفذ نفس الشيء في أطفالك، يمكن للفيروسات أن تدخل نظامنا من خلال عيوننا وأنفنا وفمنا.

ركز على تحسين مناعتك ومناعة أطفالك، المناعة القوية تجعل المرء محصنا ضد الأمراض المختلفة.

أطعم طفلك نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا لتحسين طاقته ومناعته أيضًا ، قم بتنفيذ كميات مستهلكة من السوائل.

 


الانفلونزا

لقاحات الانفلونزا

الأطفال

نزلات البرد

موسم الخريف



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