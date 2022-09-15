قطع مياه الشرب غدا عن مناطق بمدينة أسوان 10 ساعات للصيانة

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن عمارات الوادى – إمتداد حى العقاد بمدينة أسوان، غدا الجمعة، لمدة 10 ساعات.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإجراء أعمال ربط خط مياه الشرب الرئيسي لزيادة ودعم تدفقات المياه لمناطق التأمين الصحي وأمتداد العقاد وحي العقاد بمدينة أسوان ، سيتم قطع المياه عن مناطق ( عمارات الوادى – إمتداد حى العقاد ).

وأوضح بيان الشركة، بأن ذلك إعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 16/9/2022 وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 17/9/2022.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .