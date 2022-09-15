اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:39 م
أكرم القصاص
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قصف صاروخي روسي جديد لمدينة "كريفي ريه" الأوكرانية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 05:56 م
قصف صاروخي روسي جديد لمدينة "كريفي ريه" الأوكرانية قصف روسى - أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة "كريفي ريه" الأوكرانية أولكسندر فيلكول إن صاروخ كروز روسيا جديدا أصاب المدينة اليوم /الخميس/، بعد ساعات من هجوم استهدف البنية التحتية للمياه في المنطقة.


وأضاف فيلكول - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن الصاروخ الجديد أصاب مؤسسة صناعية، مشيرا إلى أن الدمار خطير، وأنه سيتم توضيح العواقب بالتفصيل في وقت لاحق، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".


وأشار فيلكول إلى أن سبع ضربات صاروخية سابقة تسببت في حدوث فيضانات عارمة أثرت على عشرات الأسر وأدت إلى إجلاء العشرات الآخرين، مضيفا أن عمليات الإصلاح جارية وأن الفيضانات تواصل الانحسار.


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