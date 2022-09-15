غلق 4 ورش غير ملتزمة بمواعيد الغلق ومصادرة 280 حالة إشغال بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شن مركز ومدينة البدرشين حملة مكبرة بشوارع بورسعيد، والجمعية، وعباس عنانى، أسفرت عن غلق ورشتين مخالفتين لمواعيد الغلق ومصادرة 80 حالة إشغالات متنوعة ضمت ترابيزات وكراسى وسلالم خشبية واستاندات وعربات يد وأنابيب بوتاجاز، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخلال حملة مماثلة بحى الوراق شملت شوارع (السادات، الإمام على، خالد بن الوليد، المسابك)، تم غلق ورشتين لمخالفتهما مواعيد الغلق وتحرير المحاضر للقائمين عليها.

كما أسفرت حملات الإشغالات بحى الهرم بقطاع هضبة الأهرام و شوارع ( الشيشينى، المجزر الألى )عن إزالة كشك مخالف من كوبرى الشيشينى مريوطية.

وبنطاق حى الطالبية، تم شن عدد من حملات الإشغالات بشوارع ( نعمة نصرالله، المطبعة، المحولات، الهرم، فيصل) والتى أسفرت عن ضبط عدد 200 حالة إشغال لكراسى وترابيزات وإستاندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإيداع المضبوطات مخازن الأحياء والمدن.



عمليات الغلق



عمليات غلق الشوارع