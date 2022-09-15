اليوم السابع
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غدا.. على الهلباوى فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:17 م
غدا.. على الهلباوى فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية المنشد على الهلباوى
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة من مساء غد الجمعة، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حفلا فنيا للمنشد على الهلباوى.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها: مرسال لحبيبتى، عارف، قل للمليحة، أنا يمينك الجنة، وغيرها.
 
يشار إلى أن الفنان على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، والذى بدأ الغناء عن عمر 17 عاماً، مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

 


الاسكندرية

اوبرا الاسكندرية

الانشاد الدينى

محمد الهلباوى



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