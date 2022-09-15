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عمّان وواشنطن توقعان مذكرة مساعدات أمريكية للأردن

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:00 ص
عمّان وواشنطن توقعان مذكرة مساعدات أمريكية للأردن عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى
وكالات

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أعلنت الخارجية الأردنية، أنه سيتم يوم الجمعة المقبل توقع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين الأردنية والأمريكية، تؤطّر دعم الولايات المتحدة للملكة.

وقالت الوزارة: "ستحل هذه المذكرة محل مذكرة التفاهم الحالية التي ينتهي العمل بها في شهر أيلول 2022، وتعد المذكرة الجديدة الأكبر من حيث حجم المساعدات المقدمة للمملكة، والأطول من حيث المدة الزمنية، وتبنى على أكثر من سبعة عقود من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وتعد مذكرة التفاهم التي سيجري توقيعها يوم الجمعة القادم مذكرة التفاهم الرابعة حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث جرى توقيع المذكرة الأولى في العام 2008 وشملت مساعدات بقيمة 660 مليون دولار سنويا ولمدة 5 أعوام اعتبارا من العام 2010. فيما جرى توقيع مذكرة التفاهم الثانية في العام 2015 وبقيمة واحد مليار دولار أمريكي سنويا ولمدة 3 أعوام. وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة في العام 2018 وبقيمة 1,275 مليار دولار سنويا ولمدة 5 أعوام.


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