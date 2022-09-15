عملية قيصرية لـ"قطة شارع" بالزقازيق لإنقاذها من الموت بسبب إجهاض مفاجئ

موقف إنسانى دفع سيدة من مدينة الزقازيق، على حمل قطة من الشارع لاحظت عليها نزيف دموى وتعانى من إعياء بحالة خطرة إلى أقرب عيادة بيطرية، لتبين انها فى حالة اجهاض ولابد من جراحة عاجلة لإنقاذ حياة القطة.

وكشفت تفاصيل الواقعة، لـ"اليوم السابع" الدكتورة كاريمان السيد طبية بيطرية، إنه أثناء عملها دخلت عليها أحد السيدات المعروفة عنهم إطعام القطط بالشارع ورعايتهم، تحمل قطة فى حالة خطرة، والكشف عليها بالسونار تبين أنها حامل وفى حالة إجهاض، على الفور تم إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياتها قبل دخولها فى مرحلة تسمم دموى، وتمت الجراحة قيصرية وتعقيم بـ"غرز تجميلة " لإخفاء أثر العملية.

وأضافت السيد، أن القطة فاقت من البنج بعد 4 ساعات، وتم حجزها تحت الملاحظة وبعد التأكد من استقرار حالتها الصحية، أخذتها السيدة إلى منزلها لاستكمال فترة الرعاية.

ولفتت الطبيبة، إلى أن السيدة صاحبة الموقف الإنسانى هى ترعى عدد من القطط بالشارع بتقديم لهم طعام مخصص لهم "دارى فود" حيث تقدم وجبة صباحا ومساء لهم.