ضمن حياة كريمة.. قافلة طبية شاملة لجنوب الوادى بقرية الحسينات فى أبوتشت

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة شاملة متنوعة التخصصات لقرية الحسينات بمركز أبوتشت شمال قنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن الجامعة قامت بتنظيم قافلة شاملة متنوعة التخصصات لقرية الحسينات تضمنت قافلة طبية بشرية وبيطرية وتربية رياضية، بالإضافة إلى مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن القافلة الطبية قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لعدد 654 حالة، وأن الحالات جاءت كالتالى 75 باطنة و120 رمد،50 نساء وتوليد، 50 أنف وأذن وحنجرة، 107 جلدية، 12 نفسية وعصبية، 90 أطفال، 150 عظام، كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الإدمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتم.

وأضاف رئيس الجامعة، بأن قام متخصصون من كلية الطب البيطرى بالكشف والعلاج لعدد 280 من الحيوانات بالقرية، شملت الخيول والأغنام والماعز، وغيرها من الحيوانات المختلفة، بالإضافة إلى عدد 644 من مختلف أنواع الطيور.