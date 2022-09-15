صحيفة بريطانية: (بي.بي.سي.) تثير الجدل بعد ترويج فكرة استقلال اسكتلندا بعهد تشارلز

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أثارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) موجة من الغضب بعد اتهامها الملك تشارلز الثالث، بـ"التسييس للترويج للاستقلال الاسكتلندي"، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



وتضمن برنامج أخبار العاشرة مساءا على قناة (بي.بي.سي.) تقريرًا لمراسلها الخاص آلان ليتل عن مكان اسكتلندا داخل المملكة المتحدة، واقترح مقدم البرنامج أن اسكتلندا لم تعد تشعر بأنها مرتبطة بالاتحاد كما كانت من قبل.



ذهب التقرير إلى التكهن بأن اسكتلندا يمكن أن تصوت من أجل الاستقلال تحت حكم الملك تشارلز الثالث.



وشهد يوم الاثنين الماضي المعزين في إدنبرة وهم يقفون في طوابير لمدة 12 ساعة لنظرة الوداع على الملكة اليزابيث بينما كان جثمان الملكة في العاصمة الاسكتلندية لمدة 24 ساعة قبل نقلها إلى لندن.



اصطف الاسكتلنديون في شارع "رويال مايل" ليقولوا وداعًا بينما كان نعشها يُنقل في الشارع في العاصمة الاسكتلندية إلى كاتدرائية سانت جايلز بالمدينة.

وتم نقلها إلى إدنبرة بعد وفاتها في مقر إقامتها الاسكتلندي في بالمورال.



واصطف الآلاف في الخارج لدخول الكاتدرائية، واستمر الناس في القاء النظرة الأخيرة على النعش طوال الليل.



وقال ألان ليتل مراسل بي بي سي في الكواليس إن اسكتلندا كانت "تبتعد عن بقية المملكة المتحدة سياسيا لمدة 40 عاما"، وأضاف أن التأييد للاستقلال "مرتفع كما كان في أي وقت مضى".



ومضى المراسل قائلاً، إن عهد الملك الجديد يمكن تذكره بسبب "الانحلال النهائي للمملكة المتحدة نفسها".



وقال مصدر - للصحيفة - "كان اتحاد التيجان في عام 1603 قبل أكثر من قرن من الاتحاد السياسي في عام 1707. لا ينبغي لبي بي سي في الحقيقة أن تدخل النقاش حول الاستقلال في وفاة الملكة - ليس هناك رابط".



وأظهر استطلاع للرأي شمل 1133 اسكتلنديًا أجراه مركز "بانيلبيس" الشهر الماضي أنه إذا كان هناك استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا، فإن 51 بالمائة سيصوتون للبقاء في المملكة المتحدة، بينما سيصوت 49 بالمائة للمغادرة.