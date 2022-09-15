اليوم السابع
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شيخ الأزهر يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية بكازاخستان

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:20 م
شيخ الأزهر يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية بكازاخستان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمقر إقامته بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، وفد الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية المشارك في المؤتمر السابع لزعماء الأديان بكازاخستان، برئاسة المتروبوليتان أنطوني، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالكنيسة الأرثوذوكسية الروسية. 
 
ونقل المتروبوليتان أنطوني تحيات البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، وأنه يتذكر فضيلته منذ اللقاء الذي جمع فضيلته مع البطريرك في عام 2010، مشيرا إلى أن البطريرك كيريل مهتم بحوار الأديان، وقد أنشأ مجلسا خاصا للحوار بين الأديان في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، يجتمع فيه كل قادة الأديان في روسيا لمناقشة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة. 
 
من جانبه، بعث فضيلة الإمام الأكبر بتحياته للبطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، وتطلعه للعمل المشترك وتعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذوكسية في روسيا من أجل إحلال السلام والأخوة محل الكراهية والتعصب والحروب، مشيرا إلى انفتاح الأزهر الشريف على مختلف المؤسسات الدينية في الشرق والغرب، بما يخدم تعزيز قيم التعايش والأخوة والسلام العالمي، مشددا فضيلته على أن الوقت الحالي يحتاج إلى مزيد من التضامن والتكاتف لمواجهة التحديات المعاصرة.

الكنيسة الروسية

شيخ الازهر

كازاخستان

روسيا



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