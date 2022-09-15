سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه بالبنوك فى مصر اليوم الخميس 15-9-2022، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 60.42 جنيه للشراء، و62.86 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 58.86 جنيه للشراء، و62.93 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 62.62 جنيه للشراء، و62.89 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 62.62 جنيه للشراء. 62.62 جنيه للشراء.

62.89 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 60.42 جنيه للشراء.

62.86 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 60.47 جنيه للشراء.

62.86 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 61.06 جنيه للشراء.

62.92 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 58.86 جنيه للشراء.

62.93 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 62.58 جنيه للشراء.

62.92 جنيه للبيع.