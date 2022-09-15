سباق الهجن واجهة الترفيه لأهالى سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

استقطبت فعاليات سباقات الهجن بشمال سيناء الجارية فعالياتها بميدان مضمار نادى الهجن بالعريش، حيث سجلت الفعاليات لليوم الثانى على التوالى حضور الأهالى من كل مناطق سيناء لمشاهده الهجن، وهى تتسابق لأول مره منذ 14 عاما .



انطلقت اليوم فعاليات اليوم الختامى لمهرجان سباق الهجن بالعريش، وشهد المضمار انطلاق 26 شوطًا، مقررًا أن تستمر حتى نهاية اليوم، وتختتم بعروض الختام، وعرض ملكة جمال الإبل وتسليم وزير الشباب الجوائز للفائزين.



كانت فعاليات سباقات الهجن بالعريش، انطلقت مساء أمس وأعطى وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إشارة انطلاقتها بمضمار نادى الهجن المصرى بالعريش بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش.



وأكد محافظ شمال سيناء، على أن مهرجان سباق الهجن يعد أولى الفعاليات للاحتفال المحافظة بذكرى السادس من أكتوبر لافتًا إلى أنه عرس رياضى واجتماعى كبير بهدف إعلان مدينة العريش بصفة خاصة وشمال سيناء بصفة عامة آمنة.



وأضاف "شوشة" أن هذا السباق يجرى بمشاركة 360 جملًا من مختلف الأعمار، مؤكدًا أن هذا العدد للهجن المشاركة لم يشهده سباق من قبل، مشيرًا إلى أنه من بين مطالب المحافظة من وزارة الشباب والرياضة انشاء قرية أوليمبية بالقرب من مضمار نادى الهجن الرياضى بالكيلو 17 غرب مدينة العريش حيث أن المكان يناسب إقامة القرية.



أوضح محافظ شمال سيناء أنه لأول مرة بعد توقف عدة سنوات تقام بطولة لسباقات الهجن على مضمار نادى الهجن الرياضى بالعريش، حيث أن آخر بطولة أجريت في عام ٢٠٠٨، مؤكدًا علي أن نادى الهجن الرياضى المصرى هو أول نادى لسباقات الهجن فى مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربى، وجمهورها من المتابعين.



وأضاف أن عودة نشاط سباقات الهجن لمدينة العريش سيضيف رواجًا اقتصاديًا وسياحيًا، مثمنًا دور القبائل فى المشاركة في السباق، ومؤكدًا على أن مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترًا فى طول 8 كيلومترات، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف مترًا مربعًا.



وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه أقيم على هامش سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات البدوية والسيناوية، ومعرض آخر للفن التشكيلى، مؤكدًا على استخدام تقنية حكم الفار (VAR) لأول مرة فى سباقات الهجن بشمال سيناء (أى تقنية حكم الفيديو فى السباقات لتحديد الفائز).





الهجن-واجهة-ترفيه-لأهالى-سيناء



الهجن-واجهة-ترفيه-لأهالى-سيناء



جانب-من-السباقات



جانب-من-السباقات



جانب-من-السباقات



سباقات-الهجن