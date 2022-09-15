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روسيا: قرار الوكالة الدولية لم يذكر كلمة واحدة حول قصف كييف المنهجي لمحطة زابوروجيا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:22 م
روسيا: قرار الوكالة الدولية لم يذكر كلمة واحدة حول قصف كييف المنهجي لمحطة زابوروجيا أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت بعثة روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أوكرانيا والمناهض لروسيا لم يذكر كلمة واحدة حول قصف كييف المنهجي لمحطة زابوروجيا النووية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت بعثة روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: صوتت الدول الغربية في مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار مناهض لروسيا بشأن القضية الأوكرانية، ويكمن كعب أخيل في هذا القرار في أنه لا يوجد به كلمة واحدة عن القصف المنهجي لمحطة زابوروجيا النووية، وهي المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بضمان السلامة النووية والأمن النووي في العالم، والسبب بسيط وهو أن القصف نفذته أوكرانيا، التي تدعمها الدول الغربية وتدافع عنها بكل طريقة ممكنة.

ولفتت بعثة روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا إلى أن روسيا والصين صوتتا ضد هذه الوثيقة، بينما امتنعت بوروندي وفيتنام ومصر والهند وباكستان والسنغال وجنوب إفريقيا عن التصويت.

 


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