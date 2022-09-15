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روسيا: الحل الأمثل لأزمة الطاقة في أوروبا ليس صعبا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:25 ص
روسيا: الحل الأمثل لأزمة الطاقة في أوروبا ليس صعبا النفط
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف، أن الحل الأمثل لأزمة الطاقة في أوروبا ليس صعبا، حيث يكفي الضغط على زر التشغيل لإطلاق ضخ الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي 2" إلى أوروبا، وفقا لروسيا اليوم.

ورفض السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية الاتهامات الموجهة لروسيا بأنها خلقت أزمة اقتصاد الدول الأوروبية، لافتا الى أن مثل هذه التصريحات هي نفاق بحت.

وتساءل السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية: ألم يكن من الأفضل إعطاء بعض الأموال والموارد التي تم نقلها عبر الأنابيب إلى أفقر البلدان في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا وآسيا؟

 


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