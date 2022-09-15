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رئيس جامعة سوهاج يناقش استعدادات انطلاق منتدى ضمان الجودة أكتوبر المقبل

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:16 م
رئيس جامعة سوهاج يناقش استعدادات انطلاق منتدى ضمان الجودة أكتوبر المقبل اجتماع رئيس الجامعة
سوهاج - محمود مقبول

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ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز ضمان الجودة رقم 8 لشهر سبتمبر، بحضور كل من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، والدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة السابق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق إنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على تقدم كليتي الآداب والتربية للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة، بشأن اعتماد 8 برامج تعليمية بكلية الآداب، و4 برامج تعليمية بكلية التربية، وتكليف فريق المراجعة الداخلية بمركز ضمان الجودة بتقديم الدعم الفني  للبرامج المرشحة للإعتماد،  مضيفاً أن مجلس إدارة المركز وافق على تنظيم زيارات الدعم الفني للكليات والبرامج التعليمية المؤهلة للإعتماد، كما تم استعراض تقرير المراجعة الداخلية لكلية التمريض.

وأشار الدكتور أحمد الخطيب إلى أنه تمت مناقشة استعدادات انطلاق المنتدى الثالث لضمان الجودة المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، بعنوان الجامعة المستدامة: معالم على طريق ضمان الجودة، الذى يناقش الوضع الراهن بالجامعات ومدى قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك فى إطار التخطيط الاستراتيجى بالجامعات فى مجال العلم والبحث العلمى، والمشاركة المجتمعية ومدى الارتباط بتحقيق معايير الاستدامة البيئية.

وأضاف الدكتور أحمد الخطيب، أن جدول أعمال الاجتماع تضمن أيضاً الموافقة على عقد المؤتمر الدولي الثالث لضمان الجودة خلال شهر مارس 2023، تحت عنوان "الجامعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030: آفاق العمل المستقبلي لضمان الجودة"، والذى يهدف إلى بحث إجراءات لتعزيز منظومة إدارة الجودة الشاملة لتحقيق مفهوم الجامعة المستدامة للمساهمة الفاعلة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.


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