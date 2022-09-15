رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الاتحاد الأوروبى لتعزيز سبل التعاون

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وفد الإتحاد الأوروبي برئاسة السفير كريستيان برجر، سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هبة جابر مسئول برامج البحوث والإبتكار بمفوضية الإتحاد الاوروبي بمصر، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رشا الشنيطي، مدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، والدكتورةة بشرى سالم، نائب المشرف العام علي مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.



وفي كلمته رحب الدكتور قنصوه بوفد الإتحاد الأوربي فى رحاب جامعة الإسكندرية، وأوضح قنصوة أن اللقاء استهدف فتح آفاق التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأوروبية في مختلف المجالات البحثية، والتعاون مع الجامعات الأوروبية من خلال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة لزيادة تنافسية الخريج علي المستوي العالمي، والعمل علي التعاون في المشروعات البحثية القابلة للتطبيق والتى تسهم فى تطوير الصناعة المصرية من خلال خلق Know-How.

وأعلن د. قنصوه أن جامعة الإسكندرية بصدد إنشاء محطة للطاقة الشمسية داخل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية من خلال الدعم اليورومتوسطي، كما أشار إلى تقدم جامعة الإسكندرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 27 المزمع عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، حيث تشارك بعدد من المشروعات وتتضمن استخدامات الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء في صناعة الأسمدة بالتعاون مع شركة كيما، وإنشاء شركة جامعة الإسكندرية لخدمات الطاقة والمياه، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية داخل مصر، ودور قناة السويس في تقليل الإنبعاثات الكربونية علي المستوي العالمي، وإنشاء مركز جامعة الإسكندرية للإقتصاد الأزرق الأكثر إخضرارا، ودور مصر كمركز إقليمي للطاقة وانشاء مركز جامعة الاسكندرية للتنمية المستدامة، وأشار د.قنصوة أن جامعة الإسكندرية أنشأت Technology Park لربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتحويل نتائج البحوث العلمية إلى منتجات ذات قيمة إقتصادية، فضلاً عن نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال لدعم النمو الإقتصادى والاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة.

فيما أشاد السفير بدور جامعة الإسكندرية في تنفيذ وتطوير المشاريع المبرمة بين كليات جامعة الاسكندرية ونظيراتها في أوروبا، الأمر الذي يؤكد ريادة جامعة الإسكندرية، كما أكد أن الإتحاد الأوروبي يسعى لمزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية في عدة مجالات بحثية فى مجالات الطاقة والمياه والبيئة، لافتاً أن مدينة الإسكندرية بموقعها الجغرافي تعد من أنسب المدن للتعاون البحثي في هذه المجالات البحثية المختلفة.



فيما تحدث الدكتور أشرف الغندور عن المشاريع البحثية التي تقوم بها الجامعة على مستوى التبادل الأكاديمي والطلابي وبرامج الدراسات العليا، ولفت أن الجامعة تتبنى مبادرة لدعم صغار الباحثين وتشجيع الكليات من مختلف التخصصات من خلال مبادرة لتمويل مشروعاتهم البحثية وذلك من الموارد الذاتية للجامعة، بقيمة تصل إلى 200,000 جنيه لكل مشروع بشرط أن تكون قابلة للتطبيق وتخدم الصناعة المصرية.



وقدم الدكتور وائل نبيل عرضاً تفصيلياً عن الجامعة وكلياتها وفروعها الدولية وإستراتيجية جامعة الإسكندرية التي تصبو من خلالها لتحقيق التنافسية في التعليم على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال التعاون مع كبرى الجامعات العالمية، على المستويات المختلفة. وتحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030.



تلا هذا اللقاء عقد ندوة تعريفية بقاعة المؤتمرات بكلية الطب ألقتها الدكتورة هبة جابر، لتعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة الإسكندرية ببرامج الإتحاد الأوروبي لتمويل مشروعات البحوث والإبتكار.



