رئيس بيلاروسيا: حان الوقت لتصبح بلادنا عضوا كاملا بمنظمة شنجهاي

أ ش أ

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس إن الوقت قد حان لتصبح بيلاروسيا عضوا كاملا في منظمة شنجهاي للتعاون.



وأضاف لوكاشينكو - أثناء لقائه مع الأمين العام لمنظمة شنجهاي للتعاون زانج مينج في سمرقند - أن "بلاده تتعاون مع منظمة شنجهاي منذ 12 عاما، ولم تكن خطوتنا للانضمام إلى عائلة شنجهاي كمراقب عفويا أو عرضيا".



وأوضح الرئيس البيلاروسي أن المنظمة - منذ 12 عاما - كانت صغيرة إلى حد ما وكانت تحاول أن تصبح جزءا من النظام العالمي، قائلا "الآن ينظر إلى منظمة شنجهاي على أنها المستقبل قطب مؤثر للغاية على كوكبنا".



وأشار إلى أن مستقبل بيلاروسيا السياسي والعسكري والاقتصادي يكمن في الانضمام بعضوية كاملة في منظمة شنجهاي للتعاون.



وأضاف "قررنا، أثناء العمل كمراقب في المنظمة، أن الوقت قد حان لكي نصبح عضوا كاملا في عائلة شنجهاي"، معربا عن امتنانه للمنظمة في دعم بلاده على تلك الخطوات.



وكان قد وصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم إلى مدينة سمرقند الأوزبكية لحضور قمة منظمة شنجهاي للتعاون المقرر عقدها اليوم الخميس ولمدة يومين.



ومن المتوقع أن يلقي الرئيس البيلاروسي كلمة في الجلسة الموسعة لرؤساء دول منظمة شنجهاي للتعاون غدا لتحديد أولويات تفاعل بيلاروسيا في إطار المنظمة.