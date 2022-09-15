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رئيسة مجلس النواب الأمريكى تزور أرمينيا آخر الأسبوع على وقع التصعيد مع أذربيجان

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:32 م
رئيسة مجلس النواب الأمريكى تزور أرمينيا آخر الأسبوع على وقع التصعيد مع أذربيجان نانسى بيلوسى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور أرمينيا نهاية الأسبوع على وقع التصعيد مع أذربيجان.

وفى وقت سابق قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي،إن روسيا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ممارسة ضبط النفس في الوضع على الحدود بين البلدين.

وأضاف أوشاكوف "ندعو كل من أذربيجان وأرمينيا إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار والامتثال بشكل عام للبيان الثلاثي المعروف لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في شهر نوفمبر 2020، وكذلك في يناير ونوفمبر 2021". حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.


أذربيجان

أرمينيا

أمريكا

نانسى بيلوسى

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