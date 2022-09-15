حيثيات حكم تأديبى بخصم 10 أيام من راتب موظفة أهانت محافظا على فيس بوك

كتب أحمد عبد الهادي

أودعت المحكمة التاديبية لمستوى الادارة العليا، حيثيات حكمها، ببراءة 4 موظفين بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء من تهمة صرف بدل سفريات مأموريات بقيمة 280 جنيه دون وجه حق.

وعاقبت المحكمة ،فني تشغيل بإدارة الحسنة التعليمية بشمال سيناء بالخصم 10 أيام من راتبها أهانت كل من محافظ شمال سيناء والمحالة الأولى,واتهامهما بالفساد والتشهير بهما علي صفحتها الشخصية الفيس بوك.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى ، صرفت لنفسها بدل السفر والانتقال إلى القاهرة عن مأموريات واعتمادها استمارات الصرف وحال تواجدها بمقر عملها بمدينة العريش خلال تلك المدد مما ترتب عليه صرفها مبلغ (422,5) جنيه دون وجه حق.

راجع الثانى استمارة صرف بدل السفر والانتقال للقاهرة الخاصة بالمحالة الأولى عن المأمورية, واتخاذ إجراءات الصرف دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية بالمخالفة للتعليمات ، مما ترتب عليه صرفها مبلغ (142,5) جنيه دون وجه حق .

واتخذت الثالثة ، إجراءات صرف بدل السفر والانتقال للقاهرة الخاصة بالمحالة الأولى عن المأموريتين , ومراجعة الاستمارة دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية, مما ترتب عليه صرفها مبلغ (280) جنيه دون وجه حق .

ونسب للرابع ، حرر استمارة صرف بدل السفر والانتقال الخاصة بالمحالة الأولى عن مأموريتين ، واتخاذ إجراءات الصرف دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية, مما ترتب عليه صرفها مبلغ (280) جنيه دون وجه حق .

ونسب للمحالة الخامسة ، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي ، وسلكت في تصرفاتها مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ، وخالفت الأحكام والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح, وذلك بأن أهانت كل من محافظ شمال سيناء والمحالة الأولى,واتهامهما بالفساد والتشهير بهما ، وذلك عن طريق النشر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس البوك) خلال شهر نوفمبر 2015 .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، حملت الدعوى رقم 31 لسنة 64 ق.