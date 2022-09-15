حياة كريمة بالمنيا.. إقامة مشروعات بـ192 قرية و757 تابعا بـ23 مليار جنيه (صور)

المنيا - حسن عبد الغفار

عمل لا يتوقف ومشروعات تعيد الحياة للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وتشمل المبادرة بمحافظة المنيا 192 قرية و757 تابعا لها، بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه، فى 5 مراكز، هى ديرمواس، ملوى، أبوقرقاص، مغاغة، العدوة، حيث يجرى العمل فى 19 قطاعا خدميا بشكل متواز، منها مشروعات قد انتهت وأخرى فى مرحلة التشطيبات وثانية يجرى العمل بها بمختلف المركز.

قال مصطفى خلف أحد أهالى أبوقرقاص، إن أغلب القرى فى المركز تشهد الكثير من مشروعات حياة كريمة، تلك المشروعات التى كانت مجرد حلم فى يوم من الأيام، ومع انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصرى تحولت إلى واقع يشاهده القاصى والدانى، منها مشروعات انتهت وأخرى يجرى العمل فيها، وعلى سبيل المثال الوحدة المحلية بابيوها والتى يجرى فيها مشروع دعم الكهرباء بمحاولات جهد منخفض، كذلك مشروع الوحدة الصحية والمجمع الزراعى ومجمع الخدمات ومركز شباب وجناح تعليم أساسى.

أما محمد أحمد، أحد شباب قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، فقال إن القرية تشهد بدء العمل بمشروع وحدة إطفاء دلجا، وكذلك استمرار أعمال الإنشاءات بمركز تنمية الأسرة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز ديرمواس.

وأوضح أن تلك المشروعات بالنسبة لأهالى القرية حلم جميل تحقق أخيرا، بعد مطالبات دامت لسنوات من أجل إنشاء ولو مشروع واحد من تلك المشروعات ولكن الآن تحققت كل المشروعات فى المبادرة الرئاسية وفى وقت زمنى قصير جدا هذا إلى جانب بدء العمل بمشروع الحماية المدنية بقرية بنى حرام.

وتابع قائلا: "هناك متابعة مستمرة على تلك المشروعات للوقوف على موقف ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل والتأكد من عدم وجود أى مشاكل تعوق التنفيذ".

أما الحاج جمال أبو جلال من مجلس قروى نزلة البدرمان قال إن من أهم أعمال المبادرة فى المركز تشغيل محطة المياه بعد توقف دام عشر سنوات، بالإضافة إلى مشروع الصرف الصحى ومشروع الوحدة الصحية ووحدة رعاية الأسرة والأرض المقترحة لإنشاء المواقف والأسواق ووحدة الحماية المدنية.

وتولى الدولة اهتماما كبيرا بالقطاع الصحى ويظهر ذلك فى أعمال التطوير للمنشاءات والوحدات والمستشفيات ضمن المبادرة أيضا حيث قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لعدد من المنشات الصحية بمحافظة المنيا مستمر فى مستشفيات مطاى وبنى مزار المركزى ومستشفى العدوة واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة ومستشفى أبوقرقاص بالإضافة إلى انتهاء أعمال الإنشاءات فى 2 وحدة صحية واستمرار أعمال الإنشاء فى 49 وحدة صحية.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، مدير إدرة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى العدوة بتكلفة 307.6 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 35% ومستشفى مطاى بتكلفة 297.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 26% ومستشفى بنى مزار المركزى بتكلفة 346.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 25% واستمرار أعمال الإنشاءات لمستشفى مغاغة بنسبة تنفيذ 5% ومستشفى أبو قرقاص بنسبة تنفيذ 5%.

وأضافت أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية مهدية والوحدة الصحية بقرية شيبه وتم التسليم الابتدائى.

وأشارت إلى استمرار أعمال الإنشاءات فى 49 وحدة صحية بنسبة تنفيذ بلغت 95% وذلك ضمن البرنامج الرئاسى حياة كريمة منهم عدد 9 وحدات بقرى مركز أبو قرقاص و12 وحدة بقرى مركز ملوى و5 وحدات بقرى مركز ديرمواس و14 وحدة بقرى مركز مغاغة و9 وحدات بقرى مركز العدوة.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن العمل يجرى فى 19 قطاعا، فى 5 مراكز، وهناك تعليمات مشددة بالمتابعة المستمرة من أجل إنهاء المشروعات بجوده عالية، وتسليهما فى مواعيدها المحددة، وتذليل كافة العقبات أمام تلك المشروعات.



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