حياة كريمة.. البدء فى أعمال خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بغرب أسوان

أسوان - صلاح المسن

تتواصل الأعمال بمشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان، ففي مركز أسوان، قامت اليوم لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومندوب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وشركة كهرباء أسوان وشركة الاتصالات المصرية والشركة المنفذة لأعمال مشروع الصرف الصحي ، بأعمال المعاينة على الطبيعة بشأن البدء في أعمال خط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بقرية غرب أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

من ناحية أخرى، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري بمركز محافظة أسوان.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الاستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة .

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.