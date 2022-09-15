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حمدين صباحى يشكر أجهزة ومؤسسات الدولة للإفراج عن سجناء العفو الرئاسى

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:33 م
حمدين صباحى يشكر أجهزة ومؤسسات الدولة للإفراج عن سجناء العفو الرئاسى حمدين صباحي

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توجه السياسى حمدين صباحى، بالشكر لأجهزة ومؤسسات الدولة على دورها فى الإفراج عن السجناء، الذين شملتهم قرارات العفو الرئاسى، والتى تم الإعلان عنها اليوم الخميس من جانب أعضاء لجنة العفو الرئاسى.
 
وقال حمدين صباحى فى منشور على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك": "ألف مبروك الحرية المستحقة لقرابة الأربعين من سجناء الرأى بينهم المناضل الاشتراكي هيثم محمدين.. ألف مبروك لأربعين بيت أعتمهم ظلام الظلم وتضيئهم الليلة أفراح الحرية.. كل الشكر لكل من سعى وشارك وأسهم فى القرار من أجهزة ومؤسسات الدولة.. كل التهنئة للأسر الصامدة".
 
وأعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن إخلاء سبيل عدد 46 محبوسا احتياطيا من بينهم هيثم محمدين.
 
وكانت لجنة العفو الرئاسى أعلنت الأسبوع الماضى خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، الأمر الذى لقى ترحيبا وإشادة واسعة من قبل الأحزاب السياسية الذين أكدوا أن تلك الخطوات تؤكد على الأجواء الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار الحوار الوطني.

حمدين صباحي

العفو الرئاسي

قرارات العفو

العفو

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