حقق المركز الاول في كنترول الثانوية العامة.. السيرة الذاتية لوكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

أجرت وزارة التربية والتعليم حركة تنقلات بين قيادات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وجاء القرار رقم 149 لسنة 2022 بتولي على عبد الرؤوف منصب مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط خلفا للدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة كما تضمن القرار أيضا تعيين عبد العليم جمعة مدير إدارة دمياط التعليمية وكيلا لمديرية التربية والتعليم.

وفي السطور القادمة يعلن موقع " اليوم السابع" السيرة الذاتية لوكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

تدرج المهندس على عبد الرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في عدة مناصب متنوعة، تولي منصب مدير التعليم الفني في المنصورة.

تم تعيينه مديرا لشئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية

تولي المهندس على عيد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط منصب مدير إدارة الخدمات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية

تولي بعد ذلك منصب مدير عام الخدمات بمديرية تعليم الدقهلية

ظل داخل جدران مديرية التربية والتعليم بالدقهلية حتي تم تعيينه وكيلا للمديرية

حقق على عبد الرؤوف المركز الاول على مستوى الجمهورية أثناء رئاسته الكنترول الخاص بالثانوية العامة.

حتي تم إصدار قرار بتعيينه وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالدقهلية وتمكن من قضاء ست سنوات بمنصبه حتي صدور قرار توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.