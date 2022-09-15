حرائق غابات ضخمة تندلع فى الأرجنتين وتثير الرعب بين السكان.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

غطى الدخان سماء مدينة روزاريو الأرجنتينية بسبب حرائق الغابات في جزر الساحل الأرجنتينى، وتظهر الصور التي التقطتها طائرة بدون طيار المشاهد المروعة التى يعيشها سكان المنطقة، حيث أن ألسنة اللهب أثارت رعب لدى السكان بسبب تحركها السريع.

⭕ Gran cantidad de fuego al borde de la calle en Belgrano y Pellegrini. Arriba del lugar hay viviendas.#rosario3 pic.twitter.com/1HijmJU1Dg — Rosario3.com (@Rosariotres) September 14, 2022



الارجنتين

وأشارت قناة "روازاريو" الأرجنتينية إلى أن ألسنة اللهب الناتجة عن حرائق الغابات في مدينة روزايو الأرجنتينية تتحرك بسرعة، مما أدى إلى انتشار كبير للحرائق، وكان رجال الإطفاء والمتطوعين يعملون بالموقع فى محاولة لاخماد النيران، في حين أنه يجرى التحقيق في أسباب الحرائق.

وأوضحت القناة أنه ليس الحريق الوحيد الذى يواجه الارجنتين، بل أيضا واجهت حريق في سلسلة جبال أجواراجوا التي امتدت إلى الاراضى البوليفية، واستمرت 6 أيام، وفقا لما ذكره ميجيل سالازار وزير الإدارة المؤسسية للحكومة الإقليمية لجران تشاكو الأرجنتينة.



حرائق فى الارجنتين

وفقًا للبيانات الأولية من الحكومة الإقليمية ، تشير التقديرات إلى أن الحريق دمر حوالي 250 هكتارًا من منطقة الغابات، ولم يتقدم بسبب رد الفعل الفوري لأطقم مكونة من أفراد عسكريين وأفراد من الكيان دون الوطني، حيث أن أكثر من 300 شخص شاركوا فى مكافحة النيران.



حرائق غابات فى الارجنتين

وأرسلت الحكومة المركزية ، من خلال وزارة الدفاع ، الطائرات لتوزيع المياه من الهواء إلى مواقع يتعذر الوصول إليها.