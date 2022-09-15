جو بايدن يناور لمحاولة تجنب إضراب السكك الحديدية المدمر فى أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث اتخاذ إجراء تنفيذى لمحاولة تجنب إغلاق شبكة السكك الحديدية فى البلاد والذى من شانه أن يضر بالاقتصاد الأمريكى قبل الانتخابات النصفية المقررة فى نوفمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة ان بايدن، الساعى إلى تجنب إلى الإضراب الذى من شأنه أن يفاقم من التضخم، دفع شركات ونقابات السكك الحديدية للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائى المقرر لبدء الإضراب، غدا الجمعة، مع استكشاف ما إذا كان بإمكانه فعل أى شئ من جانب واحد لتهدئة مخاوف العاملين.

وأقحم بايدن وفريقه الاقتصادى أنفسهم فى المفاوضات التى أجريت فى الساعات الأخيرة بين النقابات العمالية والشركات الكبرى فى السكك الحديدية، حيث يسود خلاف بين الطرفين بشان الإجازات المرضية وجدول العمل. وتصر جماعات العمال على أن يصبح العاملين قادرين على أخذ وقت غير مدفوع لزيارة الطبيب، وهو الطلب الذى ترفض الشركات تلبيته.

وأعلنت شركة أمتراك أنها ستلغى بدءا من اليوم الخميس كل قطارات الركاب طويلة المسافات من أجل تجنب تقطع السبل بالناس، نظرا لأن العديد من قطاراتها تعمل على مسارات تديرها شركات الشحن.

وقد صوت أضاء اتحاد نقابى لعمال السكك الحديدية، توصل قادتهإللى اتفاق مبدئى مع شركات الشحن، لرفض الاتفاق، مما يشير إلى صعوبة أكبر فى المفاوضات القادمة.

وقالت نيويورك تايمز إن بايدن، الذى طالما كان داعما لقادة العمال والنقابات العمالية، عالق بين مساعيه الطويلة للحد من أزمة سلاسل التوريد فى عصر الوباء، والتى ساعدت على زيادة التضخم، وجهوده للاستمرار فى كسب الدعم الحماسى من النقابات العمالية.