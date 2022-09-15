اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 154ألف طن أرز خلال 31 موقعا بالدقهلية حتى الآن

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:02 م
توريد 154ألف طن أرز خلال 31 موقعا بالدقهلية حتى الآن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بإستمرار المتابعة الميدانية لأعمال توريد محصول الارز الشعير لموسم 2022 لمواقع التوريد بنطاق المحافظة.

وقال "مختار" إن المساحة المنزرعة بالأرز بالدقهلية هذا الموسم تبلغ 318 ألف فدان والمطلوب توريده هو1طن عن كل فدان، مشيرا إلى أن هناك 31 موقعا تستقبل الأرز الشعير المورد من المزارعين تابعة لشركات المضارب والبنك الزراعي وعدد المواقع الأخري جاري اعتمادها من وزارة التموين.

وأشار "مختار" إلى أن ما تم توريده حتي الآن لمواقع التسليم للأرز الشعير المورد تبلغ كميته 154.573 طن أرز ، مضيفا أنه يتم صرف قيمة الأرز المسوق خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، تشجيعا للمزارعين علي التوريد.
 
وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التموين، أنه تنفيذا لتكليفات وزير التموين ومحافظ الدقهلية هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد بالمواقع المعده لهذا الغرض علي مستوي المحافظة وتشمل "4 مواقع تابعة لشركة مضارب الدقهلية، و4 مواقع تابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس و23 مواقعا تابعة للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وقري المحافظة".
 
وأوضح وكيل الوزارة أن أسعار الأرز المورد يكون بدرجة نظافة 94٪ ودرجه رطوبة لاتزيد عن 14٪ وذلك لنوعين من الأرز الأول رفيع الحبة وتحدد سعر الطن له ليكون بمبلغ 6500 جنيه، والثاني الأرز عريض الحبة ويكون سعر الطن له بمبلغ 6750 جنيه، وقال إن الممتنعين عن التوريد اوالقائمين بتخزين الأرز الشعير بأماكن غير معتمدة من قبل وزارة التموين يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيالهم وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، وقال إن المتابعة لأعمال التوريد بمواقع التسليم تتم من خلال لجان مشتركة للاستلام ومتابعة اعمال التخزين للارز المورد وذلك من بداية موسم التوريد في 25 أغسطس الماضي والذي سينتهي في 15 ديسمبر القادم.
 
جاء ذلك فى اطار اهتمام الدولة بمحصول الارز، باعتباره محصولا استراتيجيا، ومتابعة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لموسم 2022 لتوريد المحصول لمواقع التوريد المعتمدة، والحرص على أن يكون موسم توريد ناجح بجميع المحافظات هذا العام.

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

تموين الدقهليه

توريد الارز

اخبار مصر

اخبار الدقهليه



الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يتابع انتظام عملية توريد الأرز لمواقع التجميع

الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:28 م

تموين الأقصر يتابع مخازن ومنافذ تعبئة وتغليف الأرز والسعر للمعبأ 15 جنيها و12 للسائب

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:06 م

المجمعات الاستهلاكية تحارب جشع التجار فى بنى سويف.. 4 مجمعات داخل المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. اللحوم السودانية بـ115 جنيها للكيلو والبرازيلية بـ72 والأرز بـ12.5.. والمحافظ: جولات مفاجئة للمتابعة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:00 ص

التموين: صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد الأرز الشعير

الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة