توريد 154ألف طن أرز خلال 31 موقعا بالدقهلية حتى الآن

وأشار "مختار" إلى أن ما تم توريده حتي الآن لمواقع التسليم للأرز الشعير المورد تبلغ كميته 154.573 طن أرز ، مضيفا أنه يتم صرف قيمة الأرز المسوق خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، تشجيعا للمزارعين علي التوريد.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التموين، أنه تنفيذا لتكليفات وزير التموين ومحافظ الدقهلية هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد بالمواقع المعده لهذا الغرض علي مستوي المحافظة وتشمل "4 مواقع تابعة لشركة مضارب الدقهلية، و4 مواقع تابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس و23 مواقعا تابعة للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وقري المحافظة".

وأوضح وكيل الوزارة أن أسعار الأرز المورد يكون بدرجة نظافة 94٪ ودرجه رطوبة لاتزيد عن 14٪ وذلك لنوعين من الأرز الأول رفيع الحبة وتحدد سعر الطن له ليكون بمبلغ 6500 جنيه، والثاني الأرز عريض الحبة ويكون سعر الطن له بمبلغ 6750 جنيه، وقال إن الممتنعين عن التوريد اوالقائمين بتخزين الأرز الشعير بأماكن غير معتمدة من قبل وزارة التموين يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيالهم وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، وقال إن المتابعة لأعمال التوريد بمواقع التسليم تتم من خلال لجان مشتركة للاستلام ومتابعة اعمال التخزين للارز المورد وذلك من بداية موسم التوريد في 25 أغسطس الماضي والذي سينتهي في 15 ديسمبر القادم.

جاء ذلك فى اطار اهتمام الدولة بمحصول الارز، باعتباره محصولا استراتيجيا، ومتابعة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لموسم 2022 لتوريد المحصول لمواقع التوريد المعتمدة، والحرص على أن يكون موسم توريد ناجح بجميع المحافظات هذا العام.