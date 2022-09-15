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تنسيق 2022.. اليوم آخر موعد للتقدم للجامعات الأهلية الدولية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:30 ص
تنسيق 2022.. اليوم آخر موعد للتقدم للجامعات الأهلية الدولية الجامعات الأهلية - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يختتم مكتب القبول والتنسيق للجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية - الجلالة - المنصورة الجديدة) أعمال التقدم على الأماكن المحدودة المُتبقية بالبرامج للجامعات الأهلية الأربعة سيكون في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل من اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022، على أن يتم عقد اختبارات القبول وترشيح الطلاب في الأسبوع المقبل.
 
ويمكن للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021/2022 أو العام السابق 2020/2021 التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وبذات قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية.
 
وتشمل الشهادات المُعادلة ما يلي: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات العربية، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها)، طبقًا لقواعد المُعادلة المعمول بها، كما يُتاح التقدم هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج، طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

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