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انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بموقع التنسيق الإلكترونى

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:00 ص
انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بموقع التنسيق الإلكترونى موقع التنسيق
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم الثلاثاء، مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وتستمر حتى يوم السبت الموافق 17/9/2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة:
• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
 
ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
 

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