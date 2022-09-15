تموين الأقصر يتابع مخازن ومنافذ تعبئة وتغليف الأرز والسعر للمعبأ 15 جنيها و12 للسائب

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه يجرى العمل على تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومخازن السلع ومنع الاحتكار والتأكد من جودة وصلاحية السلع، والالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات التموينية.

وأكد وكيل تموين الأقصر، أنه تم المرور على المخازن والمنافذ ومراكز تعبئة وتغليف الارز الابيض داخل المحافظة، بهدف التأكد من توافر سلعة الأرز السائب وجودة الأرز ومطابقته للمواصفات القانونية، وتمت متابعة أسعار الأرز للبيع للمواطنين بناءاً على السعر المحدد من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو أعلى سعر للأرز المعبأ 15 جنيهاً للكيلو الواحد و12 جنيه للأرز السائب.

وفى نفس السياق قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت فى التحفظ على 150 كيلو أرز بدون فواتير، كما تم تحرير محاضر مخالفات لمخابز، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات التموينية بالمخابز والمحلات والأسواق لخدمة المواطنين.

وقامت إدارة تموين البياضية بحملة على الأسواق والمخابز البلدية، تم خلالها التحفظ على 150 كيلو أرز بدون فواتير فى إحدى المحلات التجارية وتحرر المحضر اللازم، وتم المرور على منافذ مشروع جمعيتي بالحبيل لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية المدعمة مشروع جمعيتي، أما بالنسبة للمخابز البلدية، فقد قام رجال تموين الأقصر بالمرور على مخابز الحبيل لتقييم إنتاج المخابز البلدية وتم الترصيد لـ3 مخابز وضبط مخبز بمخالفة (غلق المخبز فى المواعيد الرسمية بدون إذن مسبق)، وآخر أنتج خبز غير مطابق للمواصفات وجارى العرض على النيابة العامة.



سعر كيلو الأرز معبأ 15 جنيه و12 جنيه للسائب بالأقصر



منافذ بيع الأرز فى محافظة الأقصر