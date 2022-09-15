بريطانيا تستبعد دعوة أفغانستان وسوريا وفنزيلا لحضور جنازة الملكة اليزابيث

كتبت ريهام عبد الله

أعلن مصدر مسئول فى وزارة الخارجية البريطانية، أن بريطانيا تستبعد إرسال دعوات لحضور جنازة الملكة اليزابيث الثانية ، لكل من أفغانستان وسوريا وفنزويلا، مشيرا إلى أنها ستدعو ممثلاً من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين القادم.

وأكد المصدر، أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء، ويعني هذا أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون لن يكون بين الحاضرين، وفقا لموقع العربية.

يستعد زعماء العالم، لحضور جنازة الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ومن المتوقع أن يحضر زعماء العالم مراسم الجنازة النهائية، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ورئيس الوزراء البرازيلي جايير بولسونارو.

وسيتوجه زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء نيوزيلندا وجاسيندا أرديرن ورئيس الوزراء البرازيلي جايير بولسونارو إلى لندن لحضور جنازة الملكة الأسبوع المقبل للانضمام إلى غالبية أفراد العائلة المالكة في أوروبا وحتى إمبراطور اليابان في حداد على وفاة ملكة بريطانيا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

إذ يتزاحم أقوى رجال ونساء في العالم على المقاعد في دير وستمنستر أبي يوم الاثنين المقبل وسط قيود على من يمكنه الانضمام إلى المصلين المؤلف من 2000 شخص لتكريم أطول ملوك بريطانيا حكما، والتى توفيت عن عمر 96 عامًا يوم الخميس الماضي.