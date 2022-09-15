برلمان طلائع كفر الشيخ يناقش دور "الشباب والرياضة" فى ملف التغيرات المناخية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك أعضاء برلمان طلائع كفر الشيخ في المؤتمر القومي الذي نفذته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بوزارة الشباب والرياضة، المؤتمر القومى لبرلمان طلائع مصر ما بعد cop 27 سبتمبر 2022.

وتطرق اللقاء بجلسة افتتاحية، حول دور وزارة الشباب والرياضة في ملف التغيرات المناخية، جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب بالوزارة، والدكتور عبد الله مصطفى الباطش، مساعد وزير وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى مجدى معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى ابراهيم عز العرب منسق قمة cop بالوزارة.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مشاركة أبنائنا من طلائع كفر الشيخ، في مؤتمر ختامي علي مستوى برلمان طلائع الجمهورية، تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، بشأن التغيرات المناخية، لهو مثال يحتذى به وإبراز الدور القوي لأبنائنا من الطلائع والشباب تجاه الدولة ولدى القيادة السياسة.