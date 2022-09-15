اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

برلمان طلائع كفر الشيخ يناقش دور "الشباب والرياضة" فى ملف التغيرات المناخية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:20 م
برلمان طلائع كفر الشيخ يناقش دور "الشباب والرياضة" فى ملف التغيرات المناخية أعضاء برلمان طلائع كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك أعضاء برلمان طلائع كفر الشيخ في المؤتمر القومي الذي نفذته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بوزارة الشباب والرياضة، المؤتمر القومى لبرلمان طلائع مصر ما بعد cop 27 سبتمبر 2022.

وتطرق اللقاء بجلسة افتتاحية، حول دور وزارة الشباب والرياضة في ملف التغيرات المناخية، جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب بالوزارة، والدكتور عبد الله مصطفى الباطش، مساعد وزير وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى مجدى معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى ابراهيم عز العرب منسق قمة cop  بالوزارة.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مشاركة أبنائنا من طلائع كفر الشيخ، في مؤتمر ختامي علي مستوى برلمان طلائع الجمهورية، تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، بشأن التغيرات المناخية، لهو مثال يحتذى به وإبراز الدور القوي لأبنائنا من الطلائع والشباب تجاه الدولة ولدى القيادة السياسة.

 

 


كفر الشيخ

برلمان الشباب

وزير الشباب والرياضة

تغيرات مناخية

قطاع الشباب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة