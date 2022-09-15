بايدن يعلن عن التوصل لاتفاق مبدئى لتجنب إضراب السكك الحديدية الجمعة

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن التوصل إلى اتفاق مبدئى بشأن عمال السكك الحديدية، وتجنب الإضراب الذى كان سيكون له آثار مدمرة على اقتصاد الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية الهامة.

وقال بايدن، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، سيحصل عمال السكك الحديدية هؤلاء على أجر أفضل وظروف عمل محسنة وراحة البال حول تكاليف الرعاية الصحية، كل هذا تم كسبه بشق الأمفس.

وتابع قائلا: يعد الاتفاق انتصارا أيضا لشركات السكك الحديدية التى ستكون قادرة على الاحتفاظ بمزيد من العمال وتوظيفهم فى صناعة تظل جزءا من العمود الفقرى للاقتصاد الأمريكى لعقود قادمة".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت فى وقت سابق أن بايدن، الساعى إلى تجنب إلى الإضراب الذى من شأنه أن يفاقم من التضخم، يضغط على الشركات ونقابات السكك الحديدية للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائى المقرر لبدء الإضراب، الجمعة، مع استكشاف ما إذا كان بإمكانه فعل أى شئ من جانب واحد لتهدئة مخاوف العاملين.

وأقحم بايدن وفريقه الاقتصادى أنفسهم فى المفاوضات التى أجريت فى الساعات الأخيرة بين النقابات العمالية والشركات الكبرى فى السكك الحديدية، حيث يسود خلاف بين الطرفين بشأن الإجازات المرضية وجدول العمل. وتصر جماعات العمال على أن يصبح العاملين قادرين على أخذ وقت غير مدفوع لزيارة الطبيب، وهو الطلب الذى ترفض الشركات تلبيته.

وأعلنت شركة أمتراك أنها ستلغى بدءا من الخميس كل قطارات الركاب طويلة المسافات من أجل تجنب تقطع السبل بالناس، نظرا لأن العديد من قطاراتها تعمل على مسارات تديرها شركات الشحن.