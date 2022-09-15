بالأسماء.. انخفاض جديد فى درجات القبول بالمدارس الفنية ببنى سويف

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي بأنواعه المختلفة" صناعي، تجاري ، فندق ، زراعي"، بدرجات متفاوتة "كمرحلة ثالثة"، نظراً لعدم وصول مدارس التعليم الفني للمستهدف من قبول الطلاب بالصف الأول لهذا العام 2022/2023.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة محمد عبد التواب، أنه بعد دراسة الأماكن المتاحة بالمدارس، وفي ظل تطبيق منهجية الجدارات ببعض المدارس الفنية، فقد تمت الموافقة على التحاق الطلاب الذين لم يحصلوا على الحد الأدني للقبول ببعض المدارس بعد خفض مجموع القبول خلال المرحلة الثانية من التنسيق، على أن يتم قبول هؤلاء الطلاب بهذه المدارس، بالتقدم على نظام الخدمات كفصول مسائية، طبقاً للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020 وذلك على النحو التالي :

أولاً : التعليم الصناعي

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مدارس مركز بني سويف

الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين " 180درجة "، بني سويف الميكانيكية" 190 درجة"، بني سويف الكهربائية" 200 درجة"، بني سويف الزخرفية "170 درجة"،بني سويف المعمارية "168درجة"،بني سويف الفنية بنات "195 درجة"،أبشنا الفنية بنات "183درجة"،الشهيد حسين جمعةالفنية بنات بتزمنت"175درجة"،باروط الصناعية بنين"180 درجة"،باروط الفنية بنات"175 درجة "

مطارس مركز الواسطى

الشهيد أحمد محمد الشناوي " 185 درجة "

الشهيد محمد عبد الله حسين بنات " 188درجة"

مدارس مركز ناصر

ناصر الفنية بنات "170 درجة"

مدرسة الرياض الفنية بنات "160درجة"

مدارس مركز إهناسيا

اهناسيا الصناعية بنين "175درجة"

اهناسيا المعمارية بنين " 168درجة"

اهناسيا الفنية بنات " 195درجة"

مدارس مركز ببا

ببا الصناعية بنين " 170 درجة"

الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات "185درجة"

أبو شربان الصناعية بنين " 160 درجة"

حسن عبد الرحيم الفنية بنات "170 درجة"

الشهيد شعبان فتحي على _الفنية بنات بقميش _" 170 درجة"

مدارس مركز سمسطا

حسين جلال الصناعية بنين " 160درجة"

الشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا " 175درجة"

مدارس مركز الفشن

الفشن الصناعية بنين "165 درجة"

الفشن الفنية بنات " 170 درجة"

الفنت الشرقية الفنية بنات " 160 درجة"

الفنت الصناعية بنين "145"

الجفادون الصناعية بنين بكوم الرمل"145درجة"

ثانياً : التعليم التجاري والفندقي

مدارس بني سويف

بني سويف الفندقية بنين "230 درجة" وبنات "180درجة"

بني سويف التجارية المتقدمة "185 للبنين، و200 بنات"

التجارة بنى سويف (بنين 220درجة) (بنات 165درجة)

مدارس مركز الواسطى

الواسطى التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140درجة )

الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير ( بنين 220 درجة) (بنات 140 درجة )

مدارس مركز ناصر

ناصر التجارية المشتركة ( بنين 220درجة) (بنات 140درجة)

اشمنت التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140 درجة )

منشأة هديب التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140درجة )

مدارس مركز اهناسيا

اهناسيا التجارية المشتركة ( بنين 220درجة) (بنات 140 درجة )

سدمنت التجارية (بنات 140درجة )

مدارس مركز ببا

ببا التجارية المشتركة ( بنين 220درجة) (بنات 140 درجة )

مدارس مركز سمسطا

سمسطا التجارية المشتركة (بنين 220درجة) (بنات 140 درجة )

مدارس مركز الفشن

الفشن التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140 درجة )

ثالثا :التعليم الزراعي

مدارس مركز بني سويف

بني سويف الزراعية (141درجة)

مدارس مركز ناصر

ناصر الزراعية (141 درجة)

مركز الواسطى

الواسطى الزراعية (140درجة )

مركز ببا

مدرسة الشهيد حسن أحمد مبروك الزراعية العسكرية (140 درجة)

_ مركز الفشن

الفشن الزراعية (140 درجة)

مركز سمسطا

(مدرسة سمسطا الزراعية (140درجة)