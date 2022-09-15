اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا - 2022)

الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:41 م
انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا - 2022) فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا - 2022)
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة ، إنطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا - 2022)، والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية.
 
ووصلت إلى ميناء طولون بفرنسا الفرقاطة طراز جوويند سجم (المعز) وعدد من عناصر القوات الخاصة البحرية للمشاركة فى فاعليات التدريب ، ويعد تدريب (كليوباترا) من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التى تنفذها مصر وفرنسا.
 
وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنفيذ إجراءات اختبار المعدات استعداداً لتنفيذ تدريبات ماقبل الإبحار، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارة العناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات البحرية المشتركة وفقاً لأساليب ومنظومات القتال البحرى الحديثة.

القوات المسلحة

تدريبات مشتركة

تدريب بحري

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة